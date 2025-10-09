Тухель не считает сборную Англии фаворитом чемпионата мира-2026

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель отметил, что не стоит называть англичан фаворитами чемпионата мира-2026.

«Если вы никогда не выигрывали «Уимблдон», вы, возможно, один из фаворитов, но не фаворит. Просто так и есть. Есть Бразилия, Аргентина, Испания, Франция, и они недавно выигрывали чемпионат мира. Это не значит, что у сборной Англии нет шансов. Сначала мы пройдем квалификацию, а потом будем точно знать, зачем едем туда. Мы хотим пройти весь путь, но цели должны быть четкими.

Не понимаю, зачем обременять себя мыслью о том, что мы фавориты. Когда мы в последний раз побеждали? Давайте двигаться шаг за шагом. Мы строим команду, готовую к победе, шаг за шагом, и никто, надеюсь, не захочет играть против нас», — цитирует The Guardian Тухеля.