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9 октября 2025, 01:22

Тухель не считает сборную Англии фаворитом чемпионата мира-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
Томас Тухель.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель отметил, что не стоит называть англичан фаворитами чемпионата мира-2026.

«Если вы никогда не выигрывали «Уимблдон», вы, возможно, один из фаворитов, но не фаворит. Просто так и есть. Есть Бразилия, Аргентина, Испания, Франция, и они недавно выигрывали чемпионат мира. Это не значит, что у сборной Англии нет шансов. Сначала мы пройдем квалификацию, а потом будем точно знать, зачем едем туда. Мы хотим пройти весь путь, но цели должны быть четкими.

Не понимаю, зачем обременять себя мыслью о том, что мы фавориты. Когда мы в последний раз побеждали? Давайте двигаться шаг за шагом. Мы строим команду, готовую к победе, шаг за шагом, и никто, надеюсь, не захочет играть против нас», — цитирует The Guardian Тухеля.

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