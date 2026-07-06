Почеттино о решении ФИФА по Балогуну: «99 процентов людей согласны, что красная карточка была несправедливой»

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино отреагировал на решение ФИФА приостановить дисквалификацию форварда Фоларина Балогуна перед матчем 1/8 финала чемпионата мира со сборной Бельгии.

24-летний футболист получил прямую красную карточку на 64-й минуте матча США с Боснией и Герцеговиной (2:0) в 1/16 финала ЧМ-2026.

Ранее главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия сравнил решение ФИФА в отношении Балогуна с первоапрельской шуткой.

«Моя реакция — как у всех. Я люблю этот спорт и доверяю его этической целостности. Мы празднуем это решение. 99 процентов людей согласны, что красная карточка была несправедливой. Я знаю и люблю Руди. Он отличный тренер и человек. Конечно, ему нужно защищать свою сторону», — приводит журналист Бен Джейкобс слова Почеттино.

Балогун сможет принять участие в матче с Бельгией в 1/8 финала ЧМ-2026, который пройдет ночь с 6 на 7 июля и начнется в 03.00 по московскому времени.