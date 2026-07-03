Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 08:47

Мартинес объяснил, почему заменил Роналду в концовке матча с Хорватией

Руслан Минаев

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес объяснил, почему заменил форварда Криштиану Роналду во втором тайме матча со сборной Хорватии (2:1) в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

На 81-й минуте вместо 41-летнего нападающего на поле появился полузащитник Рубен Невеш.

Игроки сборной Хорватии недовольны отменой гола Йошко Гвардиола.Новая сумасшедшая развязка на чемпионате мира! Почему отменили гол Хорватии в концовке матча с Португалией?

«После забитого гола ситуация изменилась. Хорватии нужно было больше рисковать, укрепилось взаимодействие Модрича и Ковачича в середине поля. Это был момент, когда нам нужен был еще один полузащитник и контроль над сильной стороной сборной Хорватии. Мы воспользовались отсутствием у Хорватии опорного полузащитника, чтобы иметь на поле двух нападающих — нам это было необходимо в тот момент. Позже, когда Хорватии нужно было атаковать наши ворота, пришло время для другой оборонительной структуры», — приводит слова Мартинеса Record.

Криштиану Роналду забивает гол.У Роналду — дебютный гол в плей-офф и неожиданная замена: она помогла Португалии дожать Хорватию в концовке

В 1/8 финала чемпионата мира-2026 Португалия встретится с Испанией, которая в четверг, 2 июля, разгромила Австрию (3:0).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Криштиану Роналду
Сборная Португалии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Роберто Мартинес

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Эмболо признан лучшим игроком матча Швейцария — Алжир на ЧМ-2026
Аргентина — Кабо-Верде: ставка и коэффициенты на матч 1/16 финала ЧМ-2026 по футболу
Bild: Нагельсманн покинул пост главного тренера сборной Германии
Сетка плей-офф ЧМ-2026: кто с кем играет и на кого выходит (обновляется)
ЧМ-2026, расписание и результаты матчей 1/16 финала: Аргентина — Кабо-Верде, Колумбия — Гана и все игры плей-офф
Неожиданный ход Якина. Швейцария отдала мяч Алжиру и разбила его двумя быстрыми атаками
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Эмболо признан лучшим игроком матча Швейцария — Алжир на ЧМ-2026

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости