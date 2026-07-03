Мартинес объяснил, почему заменил Роналду в концовке матча с Хорватией

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес объяснил, почему заменил форварда Криштиану Роналду во втором тайме матча со сборной Хорватии (2:1) в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

На 81-й минуте вместо 41-летнего нападающего на поле появился полузащитник Рубен Невеш.

«После забитого гола ситуация изменилась. Хорватии нужно было больше рисковать, укрепилось взаимодействие Модрича и Ковачича в середине поля. Это был момент, когда нам нужен был еще один полузащитник и контроль над сильной стороной сборной Хорватии. Мы воспользовались отсутствием у Хорватии опорного полузащитника, чтобы иметь на поле двух нападающих — нам это было необходимо в тот момент. Позже, когда Хорватии нужно было атаковать наши ворота, пришло время для другой оборонительной структуры», — приводит слова Мартинеса Record.

В 1/8 финала чемпионата мира-2026 Португалия встретится с Испанией, которая в четверг, 2 июля, разгромила Австрию (3:0).