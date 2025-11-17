Футбол
Сегодня, 15:20

Тренер сборной Нигерии обвинил штаб ДР Конго в колдовстве: «Они творили какое-то вуду»

Руслан Минаев

Главный тренер сборной Нигерии по футболу Эрик Шелль заявил, что штаб национальной команды ДР Конго использовал колдовство во время серии пенальти.

Матч финала африканского отборочного турнира на чемпионат мира-2026 проходил 16 ноября. В основное время игра завершилась вничью. В серии пенальти точнее были конголезцы — 4:3. Во время исполнения 11-метровых Шелль устроил потасовку со штабом сборной ДР Конго.

«Во время серии пенальти этот парень из ДР Конго творил какое-то вуду, поэтому я на него разозлился», — цитирует тренера ESPN.

Сборная ДР Конго сыграет в межконтинентальных стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2026. Нигерия не выступит на турнире.

