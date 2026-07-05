Тренер сборной Мексики Агирре поделился ожиданиями от матча с Англией на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре поделился ожиданиями от матча со сборной Англии в 1/8 финала чемпионата мира-2026.

«Они физически сильны и играют в хороший футбол. Я помню, как их стиль игры изменился с приходом Гарета Саутгейта, и Томас Тухель продолжил эту тенденцию. Это команда, которая может играть двумя разными способами, действуют не только быстро и прямолинейно. В истории мексиканского футбола было много исторических матчей. Этот будет одним из них», — цитирует Агирре пресс-служба ФИФА.

Чемпионат мира. 1/8 финала.

06 июля, 03:00. Estadio Azteca (Мехико)

Мексика и Англия встретятся в 1/8 финала чемпионата мира в ночь на понедельник, 6 июля.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. Следить за основными событиями и результатом игры Мексика — Англия можно также в матч-центре на нашем сайте.