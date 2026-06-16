Дешам вышел на второе место по количеству матчей в истории ЧМ с одной сборной

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам достиг отметки в 20 матчей с одной национальной командой на чемпионатах мира.

Юбилейной стала игра против сборной Сенегала в групповом турнире ЧМ-2026. Дешам повторил достижение Оскара Табареса (Уругвай) и Марио Загалло (Бразилия). Рекорд принадлежит Хельмуту Шену — 25 матчей на чемпионатах мира во главе сборной ФРГ.

Дешам тренирует сборную Франции с 2012 года. С национальной командой он становился чемпионом мира-2018, серебряным призером ЧМ-2022 и Евро-2016. Также на его счету победа в Лиге наций-2020/2021 и бронза в сезоне-2024/25.