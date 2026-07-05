Дешам: «Килиан Мбаппе — диктатор? В действительности все наоборот»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о лидерских качествах нападающего Килиана Мбаппе.

Во второй половине 2026 года в соцсетях стал популярным мем «Килиан-диктатор», который во время ЧМ-2026 стал еще более трендовым.

«Ребята, вы пытаетесь сделать из Килиана Мбаппе диктатора. В действительности все наоборот. Его публичный образ никак не отражает реальность. Килиан всегда был зрелым человеком, вся команда следует за ним. Я очень рад, что Килиан — капитан. Когда он говорит, то представляет всю команду — на поле и за его пределами», — приводит слова Дешама инсайдер Фабрицио Романо.

Мбаппе забил семь голов на ЧМ-2026 и возглавляет гонку бомбардиров вместе с аргентинцем Лионелем Месси. В 1/4 финала Франция сыграет с Марокко.