Дешам назвал главного фаворита чемпионата мира-2026

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос, кого считает основным фаворитом чемпионата мира-2026.

«Если действительно есть фаворит, то это Испания. Очевидно, что у Франции есть потенциал высокого уровня, но путь предстоит долгий. У нас произошло обновление, появились игроки высокого уровня, однако для некоторых из них это будет первый чемпионат мира. Я не собираюсь считать сборную Франции сильнее других, но главным фаворитом является Испания, в этом у меня нет никаких сомнений, — цитирует Дешама L'Equipe.

Франция в групповом турнире ЧМ-2026 сыграет с Сенегалом, Ираком и Норвегией.