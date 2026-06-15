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15 июня, 20:50

Дешам назвал главного фаворита чемпионата мира-2026

Руслан Минаев

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос, кого считает основным фаворитом чемпионата мира-2026.

«Если действительно есть фаворит, то это Испания. Очевидно, что у Франции есть потенциал высокого уровня, но путь предстоит долгий. У нас произошло обновление, появились игроки высокого уровня, однако для некоторых из них это будет первый чемпионат мира. Я не собираюсь считать сборную Франции сильнее других, но главным фаворитом является Испания, в этом у меня нет никаких сомнений, — цитирует Дешама L'Equipe.

Сборная Испании&nbsp;&mdash; один из&nbsp;главных фаворитов чемпионата мира.Самая совершенная сборная. Почему Испанию называют главным фаворитом чемпионата мира

Франция в групповом турнире ЧМ-2026 сыграет с Сенегалом, Ираком и Норвегией.

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