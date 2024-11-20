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20 ноября, 23:56

Каррера: «Недопуск России на чемпионат мира-2026 — плохая новость для футбола»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на недопуск сборной России до участия в жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Недопуск России на чемпионат мира 2026 года — плохая новость как для России, так и для футбола в целом. Надеюсь, скоро эта проблема решится», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

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Чемпионат мира 2026 года пройдет в трех странах: США, Канаде и Мексике.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Из-за отстранения национальная команда России пропустила ЧМ-2022 и Евро-2024.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Сборная России по футболу
Массимо Каррера
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