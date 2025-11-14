Футбол
14 ноября, 17:00

Трансляция отбора ЧМ-2026: расписание и где смотреть матчи 14 ноября

Опубликовано расписание отбора ЧМ-2026 на 14 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Шесть матчей отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе состоятся в пятницу, 14 ноября. Свои игры в том числе проведут сборные Черногории, Германии, Нидерландов и Хорватии.

«СЭ» публикует расписание игрового вечера. Начало матчей — по московскому времени.

Расписание отбора ЧМ-2026 14 ноября (пятница)

Где смотреть матчи отбора ЧМ-2026

Трансляции матчей отборочного турнира чемпионата мира в Европе ведет платформа Okko по платной подписке. Результаты игр доступны в разделе ЧМ по футболу 2026 и в футбольном матч-центре на сайте «СЭ».

Анчелотти признался, что хотел бы видеть сборные Бразилии и Италии в финале чемпионата мира 2026 года

Люксембург — Германия: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2026

