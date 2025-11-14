Трансляция отбора ЧМ-2026: расписание и где смотреть матчи 14 ноября
Опубликовано расписание отбора ЧМ-2026 на 14 ноября
Шесть матчей отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе состоятся в пятницу, 14 ноября. Свои игры в том числе проведут сборные Черногории, Германии, Нидерландов и Хорватии.
«СЭ» публикует расписание игрового вечера. Начало матчей — по московскому времени.
Расписание отбора ЧМ-2026 14 ноября (пятница)
- 20.00. Финляндия — Мальта
- 22.45. Словакия — Северная Ирландия
- 22.45. Гибралтар — Черногория
- 22.45. Люксембург — Германия
- 22.45. Польша — Нидерланды
- 22.45. Хорватия — Фарерские острова
Где смотреть матчи отбора ЧМ-2026
Трансляции матчей отборочного турнира чемпионата мира в Европе ведет платформа Okko по платной подписке. Результаты игр доступны в разделе ЧМ по футболу 2026 и в футбольном матч-центре на сайте «СЭ».
