Трамп не планирует посещать первый матч сборной США на чемпионате мира-2026

Президент США Дональд Трамп не приедет на стадион «Соу-Фай Стэдиум» в Инглвуде 13 июня, где американская сборная сыграет против Парагвая в первом туре групповой стадии чемпионата мира-2026, сообщает Politico.

Официальную делегацию США возглавит госсекретарь Марко Рубио. Президент Парагвая Сантьяго Пенья Паласиос планирует лично посетить игру.

На этой неделе Трамп стал первым действующим президентом США, посетившим матч финальной серии НБА. Перед игрой его освистали, а по ходу игры он заснул в VIP-ложе.

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Американцы сыграют в группе D с Парагваем (13 июня), Австралией (19 июня) и Турцией (26 июня).