Тухель: «На английских сборных нет проклятия»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель считает, что на команде «нет никакого проклятия».

«Усилили ли победы других сборных Англии давление на меня в преддверии отборочного турнира чемпионата мира? Нет, вовсе нет. Я был так рад за женскую сборную и молодежную сборную, потому что они сделали это, приложили невероятные усилия и добились большого успеха.

Это возможно [выиграть трофей с Англией], на английских командах нет проклятия. Так что это хорошее предзнаменование, и мы сделаем все возможное, чтобы последовать их примеру», — сказал Тухель на пресс-конференции.

Женская сборная Англии выиграла Евро-2025, аналогичного успеха добилась и мужская молодежная сборная. На Евро-2024 мужская взрослая сборная заняла второе место, проиграв в финале испанцам.