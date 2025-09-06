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6 сентября 2025, 15:54

Тухель: «На английских сборных нет проклятия»

Павел Лопатко

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель считает, что на команде «нет никакого проклятия».

«Усилили ли победы других сборных Англии давление на меня в преддверии отборочного турнира чемпионата мира? Нет, вовсе нет. Я был так рад за женскую сборную и молодежную сборную, потому что они сделали это, приложили невероятные усилия и добились большого успеха.

Это возможно [выиграть трофей с Англией], на английских командах нет проклятия. Так что это хорошее предзнаменование, и мы сделаем все возможное, чтобы последовать их примеру», — сказал Тухель на пресс-конференции.

Женская сборная Англии выиграла Евро-2025, аналогичного успеха добилась и мужская молодежная сборная. На Евро-2024 мужская взрослая сборная заняла второе место, проиграв в финале испанцам.

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