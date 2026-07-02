Тилеманс признан лучшим игроком матча Бельгия — Сенегал

Капитан сборной Бельгии Юри Тилеманс признан лучшим игроком матча 1/16 финала ЧМ-2026 против Сенегала (3:2 д.в.).

29-летний бельгиец вышел на поле в стартовом составе. На 89-й минуте он забил с передачи Леандро Троссара и спас бельгийцев от поражения в основное время, а в конце дополнительного времени на 120+4-й минуте реализовал пенальти и принес команде победу.

В 1/8 финала сборная Бельгии сыграет с победителем встречи США — Босния и Герцеговина.