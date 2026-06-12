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Сегодня, 20:23

The Athletic: Томас Партей пропустит матч Ганы с Панамой на ЧМ-2026 из-за отказа во въезде в Канаду

Игроку сборной Ганы отказали в визе в Канаду на матч ЧМ по футболу
Руслан Минаев
Томас Партей.
Фото Getty Images

Полузащитник сборной Ганы Томас Партей пропустит матч группового турнира чемпионата мира-2026 против сборной Панамы, сообщает The Athletic.

Игра пройдет 17 июня на стадионе «Бимо Филд» в Торонто (Канада). По данным источника, канадские власти отказали хавбеку во въезде.

В июле 2025 года экс-игрок «Арсенала», выступающий в «Вильярреале», был обвинен лондонской полицией в изнасиловании и сексуальном насилии. В сентябре стало известно, что он не признал себя виновным. В феврале 2026-го ему были предъявлены новые обвинения в изнасиловании, по которым он также отказался признать вину.

«ФИФА подтверждает, что Томас Партей не сможет отправиться из тренировочного лагеря сборной Ганы в Бостоне, США, в Канаду на первый матч против Панамы в среду, 17 июня, поскольку его заявление на визу было отклонено канадским правительством. ФИФА не участвует в иммиграционных процессах принимающих стран, включая рассмотрение визовых вопросов. Как и в случае с предыдущими мероприятиями ФИФА, окончательное решение о том, кто получит визу и будет допущен в страну, принимает правительство принимающей страны», — говорится в заявлении ФИФА, которое цитирует The Athletic.

Гана в групповом турнире ЧМ-2026 сыграет с Панамой, Хорватией и Англией. Матчи с Англией и Хорватией «Черные звезды» проведут в США — в Фоксборо и Филадельфии.

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