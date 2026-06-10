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Сегодня, 15:55

Талалаев включил Нидерланды в число фаворитов чемпионата мира по футболу

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в авторской колонке для «Спорт-Экспресса», которую он будет вести во время чемпионата мира, назвал фаворитов предстоящего турнира и добавил к общепринятому списку еще одну команду.

«К фаворитам ЧМ-2026 все причисляют Испанию, Францию, Германию, Аргентину и Бразилию. Банально, но такова объективная реальность. Впрочем, к «большой пятерке» я бы добавил еще и Нидерланды. Сейчас к этой сборной приковано меньше внимания, чем в былые годы, но я в нее верю», — отметил Талалаев.

Специалист объяснил свою позицию, подчеркнув качество голландской футбольной школы: «Голландская футбольная школа — это по-прежнему высочайший знак качества. Там продолжают растить очень сильных игроков».

Андрей Талалаев поделился ожиданиями от&nbsp;чемпионата мира-2026.«Буду болеть за Голландию. И за Кюрасао». Колонка Андрея Талалаева

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля одновременно в США, Канаде и Мексике. Формат турнира расширен до 48 команд, разделенных на 12 групп, из-за чего общее количество матчей составит больше 100.

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