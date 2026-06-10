Талалаев будет болеть за Нидерланды и Кюрасао на чемпионате мира по футболу 2026 года

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в колонке для «Спорт-Экспресса» перед стартом чемпионата мира рассказал, за какие сборные будет болеть на турнире.

«На ЧМ-2026 буду болеть не только за Нидерланды, но и за Кюрасао, где в составе сплошные голландцы, а тренирует их наш старый знакомый — Дик Адвокат», — поделился Талалаев.

Тренер также отметил успехи голландского футбола в воспитании молодежи.

«А все хорошее, что происходит в голландском футболе, многие уже не замечают. Хотя там, как и раньше, выпуск талантливой молодежи поставлен на поток. Она обучаема, довольно быстро прогрессирует. Я, как тренер, наблюдаю за этим процессом с огромным интересом», — добавил Талалаев.

ЧМ-2026 — первый в истории чемпионат мира с тремя странами-хозяйками (США, Канада и Мексика). Турнир состоится с 11 июня по 19 июля. На чемпионате выступят 48 сборных (12 групп по четыре команды), а общее число матчей превысит 100.

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