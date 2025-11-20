Стыковые матчи ЧМ-2026 в Европе — трансляция жеребьевки: корзины команд, во сколько и где смотреть
Жеребьевка стыковых матчей отбора в Европе на чемпионат мира 2026 пройдет в четверг, 20 ноября. Церемония состоится в Цюрихе (Швейцария). Начало — в 15.00 по московскому времени.
Корзины участников стыковых матчей отбора в Европе на ЧМ-2026
В стыковых матчах сыграют 16 сборных, которых поделят на четыре корзины.
Первая корзина: Италия, Дания, Турция, Украина.
Вторая корзина: Польша, Уэльс, Чехия, Словакия.
Третья корзина: Ирландия, Албания, Босния и Герцеговина, Косово.
Четвертая корзина: Швеция, Румыния, Северная Македония, Северная Ирландия.
Команды проведут по два раунда — полуфиналы (26 марта 2026 года) и финалы (31 марта 2026 года). Победители каждой сетки получат право участвовать в финальной стадии чемпионата мира 2026.
Где смотреть жеребьевку
Жеребьевку стыковых матчей отбора в Европе на ЧМ-2026 в России покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Начало трансляции — в 15.00 мск. Также смотреть церемонию можно на официальных сайтах ФИФА и УЕФА (fifa.com и uefa.com).