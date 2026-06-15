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15 июня, 18:55

Черчесов — о ценах на ЧМ-2026: «Какой болельщик может прийти на стадион? Не понимаю, почему настолько дорого»

Станислав Черчесов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в авторской колонке для «СЭ» высказался о высоких ценах на билеты матчей чемпионата мира-2026.

«Уникальным этот чемпионат мира, на мой взгляд, станет не только из-за количества команд. В первую очередь — из-за цен. Мы всегда говорим, что футбол — для болельщика, для зрителя. А какой болельщик сможет прийти на стадион при огромных ценах? Получается, что посмотреть футбол на стадионе смогут только богатые люди, при этом болеют они не так активно, как простые ребята за воротами. Там другая энергия. Посмотрим, что из этого получится. Я не первый и не последний, кто говорит о ценах на билеты. Поле ведь такое же, играют 11 на 11, турнир тот же самый. Не понимаю, почему все должно становиться настолько дорого. В Катаре цены были в разы ниже. В любом случае нужно смотреть, а не делать выводы заранее. Мы все можем ошибаться. Но конфликт интересов очевиден: есть болельщик, а есть коммерция», — сказал Черчесов «СЭ».

Чемпионат мира по&nbsp;футболу 2026: о&nbsp;новом формате&nbsp;ЧМ и&nbsp;ожиданиях от&nbsp;турнира&nbsp;&mdash; колонка Станислава Черчесова.«Чемпионом станут Нидерланды. С интересом буду следить за Узбекистаном». Колонка Черчесова

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

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Станислав Черчесов
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