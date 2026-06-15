Черчесов считает, что победителем ЧМ-2026 станут Нидерланды

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в авторской колонке для «СЭ» рассказал, какую команду считает фаворитом на чемпионате мира-2026.

«Сложно говорить, кто покажет лучший футбол. Фавориты есть всегда, но чемпионат мира — тот турнир, где любая команда может преподнести сюрприз. Когда меня спросили, кто станет чемпионом мира в 2026 году, я ответил — Нидерланды. На меня посмотрели удивленно. Все называют Испанию, Францию, Аргентину. А я сказал Нидерланды — чтобы отличаться. Такой у меня подход», — сказал Черчесов «СЭ».

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.