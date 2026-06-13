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13 июня, 02:45

Защитник «Динамо» Касерес выйдет в стартовом составе Парагвая на матч ЧМ-2026 против США

Евгений Козинов
Корреспондент

Сборные США и Парагвая объявили стартовые составы на матч 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

США: Мэтт Фриз, Сержиньо Дест, Крис Ричардс, Тайлер Адамс, Энтони Робинсон, Уэстон Маккенни, Тим Рим, Алекс Фриман, Малик Тилльман, Кристиан Пулишич, Фоларин Балогун.

Парагвай: Орландо Хиль, Хуан Хосе Касерес, Густаво Гомес, Омар Альдерете, Хуниор Алонсо, Диего Гомес, Андрес Кубас, Дамиан Бобадилья, Хулио Энкисо, Мигель Альмирон, Антонио Санабриа.

Игра пройдет на арене «СоФи Стэдиум» в Лос-Анджелесе. Начало матча в 4.00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире участвуют 48 команд. В плей-офф выйдут сборные, занявшие первые и вторые места в группах, а также лучшие восемь сборных из числа занявших третье место.

Чемпионат мира. Группа D.
13 июня, 04:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)
США
4:1
Парагвай
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