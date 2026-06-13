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США — Парагвай: парагвайцы отыграли один мяч в матче чемпионата мира

Евгений Козинов
Корреспондент
Маурисиу после гола.
Фото Reuters

Сборная Парагвая отыграла один мяч в матче 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против США.

На 73-й минуте встречи вышедший на замену полузащитник Маурисиу забил с передачи Хулио Энкисо и сделал счет 1:3.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире участвуют 48 команд. В плей-офф выйдут сборные, занявшие первые и вторые места в группах, а также лучшие восемь сборных из числа занявших третье место.

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