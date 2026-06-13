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13 июня, 06:22

Балогун признан лучшим игроком матча США — Парагвай

Евгений Козинов
Корреспондент
Фоларин Балогун.
Фото Imagn Images, Reuters

Нападающий сборной США Фоларин Балогун признан лучшим игроком матча 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Парагвая (4:1). Нападающий «Монако» оформил дубль в первом тайме, а также один его гол был отменен ВАР из-за офсайда.

«Неудивительно, что девятка сборной США стал лучшим игроком матча после того, как оформила дубль в победе со счетом 4:1», — написал официальный сайт ФИФА.

США набрали 3 очка и поднялись на первое место в группе D. Парагвайцы — последние. Второй матч этой группы между Австралией и Турцией пройдет в воскресенье, 14 июня.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире участвуют 48 команд. В плей-офф выйдут сборные, занявшие первые и вторые места в группах, а также лучшие восемь сборных из числа занявших третье место.

Чемпионат мира. Группа D.
13 июня, 04:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)
США
4:1
Парагвай
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