США — Парагвай: прямой эфир, где смотреть, видеотрансляция

Сборные США и Парагвая встретятся на чемпионате мира по футболу

Сборные США и Парагвая проведут матч в 1-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу в ночь на субботу, 13 июня. Игра пройдет на арене «СоФи Стэдиум» в Лос-Анджелесе, стартовый свисток прозвучит в 4.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».

За ключевыми событиями и результатом игры США — Парагвай можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа D.

13 июня, 04:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире участвуют 48 команд. В плей-офф выйдут сборные, занявшие первые и вторые места в группах, а также лучшие восемь сборных из числа занявших третье место.

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