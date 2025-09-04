Словакия — Германия: трансляция матча отбора ЧМ-2026 онлайн
Словакия и Германия сыграют в матче отбора чемпионата мира-2026 4 сентября
Сборные Словакии и Германии встречаются в матче европейского отборочного турнира чемпионата мира-2026 в четверг, 4 сентября. Игра в Братиславе (Словакия) на Национальном стадионе начинается в 21.45 по московскому времени.
Ключевые события игры Словакия — Германия можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» по подписке на стриминговую платформу. Сервис также ведет перекличку лучших моментов игрового вечера в формате мультикаста.
Сборные Словакии и Германии выступают в группе А с Северной Ирландией и Люксембургом.
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