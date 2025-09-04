Словакия и Германия сыграют в матче отбора чемпионата мира-2026 4 сентября

Сборные Словакии и Германии встречаются в матче европейского отборочного турнира чемпионата мира-2026 в четверг, 4 сентября. Игра в Братиславе (Словакия) на Национальном стадионе начинается в 21.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа A.

04 сентября 2025, 21:45. Тегельне поле (Братислава)

Ключевые события игры Словакия — Германия можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

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Сборные Словакии и Германии выступают в группе А с Северной Ирландией и Люксембургом.