Словакия и Германия сыграют в отборочном турнире чемпионата мира-2026

Сборная Словакии примет сборную Германии в матче отборочного турнира чемпионата мира в Европе в четверг, 4 сентября. Матч пройдет на Национальном стадионе в Братиславе (Словакия), начало — в 21.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа A.

04 сентября 2025, 21:45. Тегельне поле (Братислава)

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Словакия и Германия в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Северной Ирландией и Люксембургом.