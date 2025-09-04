Словакия — Германия: трансляция матча отбора ЧМ-2026 начнется в 21.45 мск
Словакия и Германия сыграют в отборочном турнире чемпионата мира-2026
Сборная Словакии примет сборную Германии в матче отборочного турнира чемпионата мира в Европе в четверг, 4 сентября. Матч пройдет на Национальном стадионе в Братиславе (Словакия), начало — в 21.45 по московскому времени.
Транслировать матч в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент сервиса можно смотреть по платной подписке.
Результат и ключевые события игры Словакия — Германия отслеживайте в матч-центре на нашем сайте.
Словакия и Германия в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Северной Ирландией и Люксембургом.
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