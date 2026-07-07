Национальные команды Швейцарии и Колумбии встретятся в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу во вторник, 7 июля. Игра пройдет на арене «БиСи Плэйс» в Ванкувере, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Следить за основными событиями и результатом игры Швейцария — Колумбия можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/8 финала.

07 июля, 23:00. BC Place (Ванкувер)

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