Швейцария — Алжир: Эмболо на 11-й минуте открыл счет в матче ЧМ-2026

Сборная Швейцарии открыла счет в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Алжира.

На 11-й минуте встречи швейцарский полузащитник Жоан Манзамби ворвался в штрафную площадь алжирцев и от лицевой линии сделал передачу на Бриля Эмболо, который в касание переправил мяч в сетку ворот Люки Зидана.

Игра проходит на стадионе «БиСи Плэйс» в Ванкувере.

Швейцария заняла первое место в группе В с семью очками, Алжир финишировал третьим в группе J с четырьмя очками.