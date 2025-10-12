Белоруссия проиграла Шотландии в отборе ЧМ-2026 и потерпела пятое поражение подряд

Сборная Белоруссии в гостях уступила Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 1:2.

У хозяев отличились Че Адамс (15-я минута) и Скотт Мактоминай (84-я). Единственный гол гостей в концовке забил Глеб Кучко.

Шотландия (10 очков) поднялась на первое место в группе C. Белоруссия (0) остается последней в квартете. Белорусы продлили серию поражений до 5 матчей, включая 4 игры отборочного турнира и товарищеский матч с Россией (1:4).