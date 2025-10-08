Шотландия — Белоруссия: дата и время начала матча отбора ЧМ-2026

Сборная Шотландии примет сборную Белоруссии в матче отборочного турнира чемпионата мира в Европе в воскресенье, 12 октября. Матч пройдет на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия), начало — в 19.00 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа C.

12 октября 2025, 19:00. Хэмпден Парк (Глазго)

Транслировать матч в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Результат и ключевые события игры Шотландия — Белоруссия отслеживайте в матч-центре на нашем сайте.

Шотландия и Белоруссия в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Данией и Грецией. Шотландцы набрали 4 очка в 2 матчах и идут вторыми в группе, белорусы в рамках отбора провели 2 матча и занимают четвертое место с 0 очков.