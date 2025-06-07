Сербских болельщиков не пустят на матч отбора ЧМ-2026 с Албанией

Болельщиков из Сербии не пустят на отборочный матч чемпионата мира-2026 против Албании в Тиране 7 июня, сообщает AP. На этой игре введут повышенные меры безопасности. Дороги у стадиона перекроют.

По словам президента Федерации футбола Албании Арманда Дуки, запрет на вход сербских болельщиков будет «способствовать созданию более спокойной обстановки».

В последний раз сборная Албании принимала Сербию в 2015 году. Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Сербским болельщикам тогда тоже запретили вход на стадион.

В группе К отборочного турнира чемпионата мира-2026 Албания набрала три очка и занимает второе место, а Сербия идет на четвертом месте — 0 очков.