Сербия: расписание матчей сборной в июне

С кем сыграет сборная Сербии в отборе ЧМ-2026 в июне

Сборная Сербии в июне сыграет со сборными Албании и Андорры в отборочном турнире к чемпионату мира-2026. Сербы выступают в группе K европейской квалификации вместе с Англией, Албанией, Латвией, Андоррой.

Расписание матчей сборной Сербии в отборе ЧМ-2026 в июне 2025 года

7 июня. 21.45. Албания — Сербия

10 июня. 21.45. Сербия — Андорра

Время начала мачтей — московское.

Следить за ключевыми событиями и результатом июньских игр сербов можно в футбольном матч-центре «СЭ».

На ЧМ-2022 сборная Сербии завершила свое выступление на групповом этапе.

Финальная часть чемпионата мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Канады и Мексики.