Сборные Сербии и Англии встретятся в матче отбора чемпионата мира

Сборные Сербии и Англии встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира во вторник, 9 сентября. Игра пройдет на стадионе «Райко Митич» в Белграде и начнется в 21.45 по московскому времени.

Следить за основными событиями игры Сербия — Англия можно в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.

09 сентября 2025, 21:45. Райко Митич (Белград)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на стриминговый сервис. Платформа также проведет перекличку матчей игрового дня в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне).

В трех играх квалификации ЧМ-2026 Сербия набрала 7 очков, сыграв вничью с Албанией и победив Андорру и Латвию. Англия набрала 12 очков в четырех матчах после побед над Албанией, Латвией и Андоррой (дважды).