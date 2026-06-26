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Сегодня, 22:17

Сенегал — Ирак: Сулака получил красную карточку на 13-й минуте

Защитник сборной Ирака Ребин Сулака получил красную карточку в матче 3-го тура групповой стадии ЧМ-2026 против Сенегала.

Главный судья встречи Энтони Тейлор удалил футболиста на 13-й минуте встречи после вмешательства ВАР. Сулака сбил форварда сенегальцев Садио Мане, который выходил 1 на 1 с голкипером иракцев Ахмедом Базилем.

Сенегал ведет в матче со счетом 1:0. В случае победы сенегальцы займут третье место в группе I с 3 очками, а Ирак завершит выступление на ЧМ-2026, не набрав ни одного очка.

Чемпионат мира. Группа I.
26 июня, 22:00. BMO Field (Торонто)
Сенегал
Ирак

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