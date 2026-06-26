Сборные Сенегала и Ирака сыграют в матче чемпионата мира

Сборные Сенегала и Ирака встретятся в матче заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в пятницу, 27 июня. Игра будет проходить на арене «БМО Филд» в Торонто, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».

Следить за ключевыми событиями и результатом игры Сенегал — Ирак можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа I.

26 июня, 22:00. BMO Field (Торонто)

На групповом этапе чемпионата Норвегия победила Ирак (4:1) и Сенегал (3:2). Франция стартовала в турнире с победы над Сенегалом (3:1), а во 2-м туре обыграла Ирак (3:0).

ЧМ-2026 проходит в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля.

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