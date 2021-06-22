Сборная России выступила с заявлением после вылета с Евро-2020

Сборная России выступила с заявлением после вылета с чемпионата Европы по футболу. Команда уступила Дании (1:4) в заключительном матче и заняла четвертое место в группе.

Пресс-служба рассказала, что сборная уже провела первое собрание на базе в Новогорске. Главный тренер Станислав Черчесов поблагодарил всех за работу на сборе и турнире. Отмечается, что разговор был о командных недостатках, ментальной составляющей, умении терпеть в сложные моменты и о многих других компонентах. Претензий к игрокам высказано не было.

«Следующий сбор начнется в конце августа, а 1 сентября предстоит важнейший матч квалификации ЧМ-22 против Хорватии. Команда отпущена по домам, в течение сегодняшнего дня футболисты будут разъезжаться по своим городам.

Многие спрашивают о настроении. Скажем прямо, оно именно такое, каким и должно быть исходя из итогов выступления на турнире. Все очень сильно переживают, что сборной не удалось выйти из группы. Два поражения не входили в планы команды, хотя соперники были действительно из категории ТОП. У тренерского штаба нет претензий к игрокам в плане самоотдачи — равнодушных на поле не было. Но понятно, что и каждый в отдельности, и команда в целом могла сыграть лучше.

В заключение от имени всех игроков, тренеров, представителей медицинского и административного штаба сборной России мы хотели бы поблагодарить всех за поддержку, которую ощущали не только на стадионах, но и у экранов телевизоров», — говорится в сообщении пресс-службы.

Бельгийцы заработали девять очков и заняли первое место в группе в группе B. Россия, Финляндия и Дания имеют по три очка. По дополнительным показателям датчане заняли второе место, финны — третье.