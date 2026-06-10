Сборная Норвегии привезет на чемпионат мира 300 кг рыбы и известных поваров

Сборная Норвегии включила в состав делегации на чемпионат мира 2026 года известных поваров страны и значительный запас продуктов, сообщает VG.

По данным издания, норвежская команда привезет с собой 300 килограммов рыбы, 116 килограммов коричневого сыра и 6000 апельсинов. Среди шеф-поваров на турнир отправится Кристиан Карлссон, работающий со сборной с 1990-х годов.

Цель инициативы — обеспечить спортсменам возможность употреблять привычные продукты, что считается важным для сохранения концентрации и работоспособности во время соревновательных нагрузок. Подобная практика не является для норвежцев новой.

На групповом турнире чемпионата мира-2026 Норвегия сыграет с Францией, Сенегалом и Ираком. Соревнования стартуют 11 июня и будут проходить в США, Канаде и Мексике.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max