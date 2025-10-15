Сборная Испании продлила беспроигрышную серию до 29 матчей

Сборная Испании после матча отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Болгарии (4:0) продлила свою беспроигрышную серию в официальных встречах до 29 матчей, сообщает Opta.

За данный отрезок испанцы выиграли 24 раза и пять раз сыграли вничью.

Аналогичное достижение было у «Красной фурии» в 2010-2013 годах.

Сборная Испании занимает первое место в таблице группы E отборочного турнира ЧМ-2026, набрав в 4 матчах 12 очков. 15 ноября она сыграет с командой Грузии на выезде.