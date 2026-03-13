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13 марта, 02:21

Сборная Бразилии презентовала новую форму

Евгений Козинов
Корреспондент

Сборная Бразилии презентовала новую форму, созданную в партнерстве с брендом бывшего баскетболиста НБА Майкла Джордана Jordan Brand. Впервые в ней бразильцы сыграют в товарищеском матче против Франции 26 марта.

«Новая футболка вдохновлена цветами, узорами и принтами самых быстрых и грозных хищников Бразилии. Выполненная в традиционных бразильских футбольных цветах — желтом и синем, форма также включает в себя культовый «слоновий принт», — говорится в пресс-релизе.

Также была представлена новая коллекция уличной одежды, посвященная сборной Бразилии.

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