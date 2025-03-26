Футбол
26 марта, 01:16

Сборная Аргентины отобралась на чемпионат мира-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
Болельщики сборной Аргентины.
Фото Reuters

После ничьей между Боливией и Уругваем (0:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 сборная Аргентины досрочно гарантировала себе выход в финальную часть турнира.

Аргентинцы лидируют в турнирной таблице с 28 очками после 13 матчей. У Боливии, идущей на 7-й строчке (стыковые матчи за путевку на ЧМ-2026), после 14 игр 14 очков.

Чемпионат мира-2026 пройдет в Канаде, США и Мексике. В чемпионате мира впервые в историю сыграют 48 сборных.

Габриэль Вильямиль борется за&nbsp;мяч с&nbsp;Себастьяном Касересом.Боливия и Уругвай не забили голов
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • miker65

    Спасибо!

    26.03.2025

  • Спринт

    Отклонение назад в состоянии кислородного голодания довольно типичная ошибка в технике бега на последних метрах дистанции, которая проявляется в основном в длинном спринте на дистанции 400 метров, иногда и на финише 800 метров при высоком темпе бега по дистанции. Таким бегунам невольно хочется быстрей достигнуть финишного створа и они перебирая ногами отклоняются назад, представляя, что ногами вперед быстрее продвигаются по дистанции. От этого меняется структура бегового шага и уменьшается длина каждого бегового шага, так как центр тяжести при отклонении назад находится сзади точки бегового равновесия. Что бы этой ошибки не происходило, то во время беговых тренировок на скоростную выносливость всегда давал установку обязательно плечи держать впереди оси тела. Когда видел, что воспитанники отклоняются назад на финишном отрезке, то обязательно громко командовал: "Плечи вперед!". На соревнованиях всегда делаешь только то, что десятками раз повторял на тренировках.

    26.03.2025

  • Спринт

    серька .. стал на сраньку отзыватьси .. растешь над собой перед в нулькой .. ** Бриолин то аж-но 237-й ногомячисто лижет пятки саудитам .. а ты серька/сранька в нуль дилетнскую азинейку всё на энтом свете несешь .. давно пора не том подванивать ..

    26.03.2025

  • miker65

    Дружище! У меня вопрос тебе нарисовался по л/а. Я когда бежал свои любимые 400, часто на последних 80м отклонял спину назад. Скорость естесственно резко падала и часто я добегал до финиша еде-еле переставляя ноги с сильно отклогенной спиной назад. 300-320 я всегда невольно пробегал быстрее чем нужно. Старался бежать по лучшему времени. А на Москве как правило бежало 2-4 мса, которым я уступал больше секунды. они бежали в ЛФК ЦСКА порядка 47,7-48,0. Я еле-еле выбегал из полтинника. Но после первого круга лучшее время всегда было мое...Не мог по-лругому... Такое впечатление, что организм сам понимал, что я бегу запредельно и пожиому на почледних 80 м меня сам тормозил, отклрняяя спину назад вне моего желания. Что можешь сказать по этому поводу? Почему так происходило?

    26.03.2025

  • miker65

    Салют! Получается, что за 100 лет арги только 1 раз не прошли отбор? В 54-м глду наверное еще без отбора приезжали на чм?

    26.03.2025

  • serkonol

    дерьмо, рот закрой! сборная и без этого распиаренного гнома хорошо играет.

    26.03.2025

  • Спринт

    ..отнюдь не всегда - на ЧМ-1970 сборная Аргентины не прошла южно-американский отбор. На Мундиалях 1938, 1950 и 1954 сборная Аргентины не участвовала.

    26.03.2025

  • Rutozid

    всегда со скрипом. На ЧМ-2018 в последний момент Лео втащил сборную за шиворот. Так уверенно и досрочно - только при Скалони.

    26.03.2025

  • Спринт

    Физкульт! Аргентина не участвовала в чемпионатах мира в 1938, 1950 и в 1954 годах. Не прошла отборочный турнир к ЧМ 1970 года в Мексике.

    26.03.2025

  • Спринт

    .. сранька в нуле шибко сумлеваетси .. однако .. его грееть тока бриолиновое солнышко на саудитских плантациях саксаула.. **

    26.03.2025

  • Спринт

    Всё весьма логично - действующий Мундиалец должон защищчать свой нонешний чемпионский титул на полях Северных и даже Центральных Америк!

    26.03.2025

  • miker65

    А разве арги когда-нибудь в истории не отбирались на чм???

    26.03.2025

  • Иван Л.

    Ну всё! Лео опять чемпион)

    26.03.2025

  • Dexterous

    Красавцы! Может еще Месси увидим на таком уровне - что будет совсем невероятно!

    26.03.2025

  • Секир-башка

    А кто-то сомневался?

    26.03.2025

