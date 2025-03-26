Сборная Аргентины отобралась на чемпионат мира-2026

После ничьей между Боливией и Уругваем (0:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 сборная Аргентины досрочно гарантировала себе выход в финальную часть турнира.

Аргентинцы лидируют в турнирной таблице с 28 очками после 13 матчей. У Боливии, идущей на 7-й строчке (стыковые матчи за путевку на ЧМ-2026), после 14 игр 14 очков.

Чемпионат мира-2026 пройдет в Канаде, США и Мексике. В чемпионате мира впервые в историю сыграют 48 сборных.