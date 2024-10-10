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Саудовская Аравия — Япония: смотреть матч отбора чемпионата мира в Азии онлайн

Саудовская Аравия встретится с Японией в отборе ЧМ-2026
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Матч Саудовская Аравия — Япония в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2026 состоится в четверг, 10 октября. Игру примет стадион «Король Абдалла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). Начало — в 21.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру отборочного турнира ЧМ-2026 покажет канал «Старт» (по подписке), эфир начнется в 20.50 мск.

Результат и ключевые события встречи Саудовская Аравия — Япония отслеживайте в матч-центре сайта «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа C
10 окт, 21:00. ()
Саудовская Аравия
Япония

На этой стадии отбора ЧМ-2026 в Азии Саудовская Аравия и Япония играют в одной группе с Бахрейном, Индонезией, Австралией и Китаем.

Сборная Саудовской Аравии по футболу
Сборная Японии по футболу
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