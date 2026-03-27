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27 марта, 03:35

Тонали: «Италия столкнулась с демонами прошлого, готовясь к игре с Северной Ирландией»

Евгений Козинов
Корреспондент
Сандро Тонали.
Фото Reuters

Полузащитник сборной Италии Сандро Тонали прокомментировал победу над Северной Ирландией (2:0) в полуфинальном стыковом матче ЧМ-2026.

«Мы столкнулись с демонами прошлого, готовясь к этой игре. Италия не попадала на два чемпионата мира подряд. Не могли не думать об этом. Не скажу, чтобы нам было страшно, но те поражения иногда всплывают в памяти», — цитирует официальный сайт УЕФА Тонали.

В финале стыкового раунда Италия встретится с Боснией и Герцеговиной. Матч состоится 31 марта.

Сандро Тонали.Сборная Италии все ближе к ЧМ-2026. Команда Гаттузо выбила Северную Ирландию, у Тонали — гол плюс пас
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Сандро Тонали
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