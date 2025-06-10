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10 июня 2025, 23:42

Дубль Арнаутовича принес Австрии разгромную победу над Сан-Марино в квалификации чемпионата мира

Руслан Минаев
Марко Арнаутович и Алессандро Голинуччи (слева).
Фото Reuters

Сборная Австрии на выезде разгромила Сан-Марино в матче группового турнира отбора ЧМ-2026 — 4:0.

Дубль оформил Марко Арнаутович, еще по голу забили Михаэль Грегорич и Кристоф Баумгартнер. В концовке матча Арнаутович не реализовал пенальти.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H.
10 июня 2025, 21:45. Олимпийский (Серравалле)
Сан-Марино
0:4
Австрия

В параллельном матче Румыния дома победила Кипр — 2:0. Гола забили Флорин Тэнасе и Деннис Ман.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H.
10 июня 2025, 21:45. Национальный (Бухарест)
Румыния
2:0
Кипр

В группе H лидирует Босния и Герцеговина — 9 очков после трех матчей, второе место занимает Австрия (6 очков после двух матчей). Далее идут Румыния (6 очков после 4 матчей), Кипр (3 очка после трех игр) и Сан-Марино (0 очков после 4 игр).

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