Дубль Арнаутовича принес Австрии разгромную победу над Сан-Марино в квалификации чемпионата мира

Сборная Австрии на выезде разгромила Сан-Марино в матче группового турнира отбора ЧМ-2026 — 4:0.

Дубль оформил Марко Арнаутович, еще по голу забили Михаэль Грегорич и Кристоф Баумгартнер. В концовке матча Арнаутович не реализовал пенальти.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H.

10 июня 2025, 21:45. Олимпийский (Серравалле)

В параллельном матче Румыния дома победила Кипр — 2:0. Гола забили Флорин Тэнасе и Деннис Ман.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H.

10 июня 2025, 21:45. Национальный (Бухарест)

В группе H лидирует Босния и Герцеговина — 9 очков после трех матчей, второе место занимает Австрия (6 очков после двух матчей). Далее идут Румыния (6 очков после 4 матчей), Кипр (3 очка после трех игр) и Сан-Марино (0 очков после 4 игр).