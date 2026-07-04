Салах признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Австралия — Египет

Капитан сборной Египта Мохамед Салах признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Австралии (1:1, пен. — 4:2).

«Капитан сборной Египта оживился в концовке основного времени и помог вдохновить свою команду, в частности, успешно реализовав пенальти в серии послематчевых пенальти», — написала пресс-служба ФИФА.

34-летний египтянин вышел на поле в стартовом составе. От отыграл всю встречу, а в серии пенальти реализовал свою попытку, пробив паненкой по центру ворот.

В 1/8 финала ЧМ-2026 Египет сыграет с победителем матча Аргентина — Кабо-Верде.