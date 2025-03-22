Гол экс-игрока «Ростова» Гиговича принес Боснии победу над Румынией

Сборная Боснии и Герцеговины переиграла команду Румынии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 1:0. Игра прошла на национальном стадионе Бухареста.

Единственный гол забил полузащитник Армин Гигович на 14-й минуте встреич. 22-летний босниец с 2020 по 2022 год выступал за «Ростов» (30 матчей, 1 гол, 1 голевая передача).

Боснийцы набрали 3 очка и поднялись на 2-е место в группе H. Лидирует сборная Кипра, которая забила 2 гола Сан-Марино (2:0).