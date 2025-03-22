Футбол
22 марта, 00:52

Гол экс-игрока «Ростова» Гиговича принес Боснии победу над Румынией

Евгений Козинов
Корреспондент
Армин Гигович после забитого гола.
Фото Reuters

Сборная Боснии и Герцеговины переиграла команду Румынии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 1:0. Игра прошла на национальном стадионе Бухареста.

Единственный гол забил полузащитник Армин Гигович на 14-й минуте встреич. 22-летний босниец с 2020 по 2022 год выступал за «Ростов» (30 матчей, 1 гол, 1 голевая передача).

Боснийцы набрали 3 очка и поднялись на 2-е место в группе H. Лидирует сборная Кипра, которая забила 2 гола Сан-Марино (2:0).

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H.
21 марта, 22:45. National Arena (Бухарест)
Румыния
0:1
Босния и Герцеговина

Польша обыграла Литву, Финляндия победила Мальту

Гол и голевая передача Салаха принесли Египту победу над Эфиопией в отборе ЧМ-2026

КХЛ на Кинопоиске

