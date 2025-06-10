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10 июня 2025, 01:26

Гарсия — о победе над Уэльсом: «Июнь — трудное время для работы с национальной командой»

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия прокомментировал победу над Уэльсом (4:3) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«У нас осталось несколько матчей в сентябре, октябре и ноябре. Теперь у нас есть время все обдумать, а затем нам нужно будет выиграть их. Это наша цель выиграть их и занять первое место в группе. У нас есть талантливые игроки в группе.

Сегодня вечером также чувствовалась усталость. Сезон подходит к концу, у некоторых игроков были травмы, и они мало играли. Другие играли слишком много. Июнь трудное время для работы с национальной командой.

Не знаю, есть ли в этом что-то психологическое, но я поговорю с игроками. Они показали, что знают, что делать в первом тайме. Теперь им просто нужно продолжать в том же духе в течение 90 минут», цитирует Гарсию сайт УЕФА.

Бельгийцы повели со счетом 3:0 в первом тайме, а во втором гости сумели сравнять счет. В концовке матча Кевин де Брейне забил победный гол.

Сборная Бельгии занимает третье место в J, набрав после 2 матчей 4 очка. Лидирует Северная Македония, у которой 8 очков в 4 играх. Вторым с 7 баллами идет Уэльс.

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