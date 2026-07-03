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Сегодня, 11:20

Роналду поприветствовал болельщиков с балкона отеля после победы Португалии над Хорватией

Руслан Минаев

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду после победы над сборной Хорватии на чемпионате мира-2026 поприветствовал толпу болельщиков с балкона отеля в Торонто, сообщает Record.

Криштиану Роналду забивает гол.У Роналду — дебютный гол в плей-офф и неожиданная замена: она помогла Португалии дожать Хорватию в концовке

В ночь на пятницу португальцы победили хорватов со счетом 2:1 и вышли в 1/8 финала турнира. 41-летний Роналду вышел в стартовом составе и провел на поле 81 минуту, отметившись голом с пенальти на 68-й минуте. Он стал самым возрастным футболистом в истории, сыгравшим в плей-офф чемпионата мира.

По прибытии в отель национальную команду Португалии встретила толпа болельщиков.

Криштиану Роналду.Роналду впервые забил в плей-офф чемпионата мира. На это ему понадобилось девять матчей и почти 20 лет

В 1/8 финала сборная Португалии сыграет с командой Испании. Встреча пройдет 6 июля в Далласе.

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