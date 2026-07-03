Роналду поприветствовал болельщиков с балкона отеля после победы Португалии над Хорватией

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду после победы над сборной Хорватии на чемпионате мира-2026 поприветствовал толпу болельщиков с балкона отеля в Торонто, сообщает Record.

В ночь на пятницу португальцы победили хорватов со счетом 2:1 и вышли в 1/8 финала турнира. 41-летний Роналду вышел в стартовом составе и провел на поле 81 минуту, отметившись голом с пенальти на 68-й минуте. Он стал самым возрастным футболистом в истории, сыгравшим в плей-офф чемпионата мира.

По прибытии в отель национальную команду Португалии встретила толпа болельщиков.

В 1/8 финала сборная Португалии сыграет с командой Испании. Встреча пройдет 6 июля в Далласе.