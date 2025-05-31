Роман Еременко впервые за 9 лет вызван в сборную Финляндии

Главный тренер сборной Финляндии объявил состав на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Нидерландов и Польши.

Экс-полузащитник «Спартака», «Ростова», ЦСКА и «Рубина» Роман Ерменко получил вызов в национальную команду. Последний раз за сборную Финляндии он играл с сентябре 2016 года (против Косово — 1:1).

В этом сезоне 38-летний финн сыграл 7 матчей за «Гнистан», забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи.

7 июня Финляндия на домашнем поле сыграет против Нидерландов, а 10-го — против Польши. Обе игры начнутся в 21:45 по московскому времени.

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