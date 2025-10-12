Мартинес: «У Ирландии не было ни одного по-настоящему опасного удара за весь матч»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал победу над Ирландией (1:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Это была именно та игра, которую мы ожидали. Сборная Ирландии сильнее, чем показала себя в сентябре, и приехала сюда как раненый зверь. Мы предполагали, что они нам ответят. Но главное было — не волноваться, не дать им контратаковать и пресекать любую угрозу со стандартов. В итоге у них не было ни одного по-настоящему опасного удара за весь матч.

Первый гол мы должны были забивать раньше. Наша игра без мяча была на очень высоком уровне. Мне понравилось, как выглядела команда — мы не потеряли самообладания. Это была тяжелая, но абсолютно заслуженная победа», — приводит официальный сайт УЕФА Мартинеса.

Португалия набрала 7 очков и возглавляет группу F. Ирландия с 2 баллами замыкает турнирную таблицу квартета.