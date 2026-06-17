Махрез: «У Аргентины есть Месси, это и делает разницу»

Нападающий сборной Алжира Рияд Махрез прокомментировал поражение от Аргентины (0:3) в матче чемпионата мира-2026.

«Это был довольно сложный матч против чемпионов мира. Мы понимали, что, даже если будем долго играть стабильно, у аргентинцев может появиться шанс, они могут забить в любой момент. Именно это они и сделали, у них есть Месси, и это делает разницу. Вот так вот», — сказал Махрез в эфире BeIn Sports.

Аргентинцы набрали 3 очка и поднялись на первое место в группе J. Алжирцы — на последней строчке.

Во 2-м туре ЧМ-2026 Аргентина сыграет против Австрии, а Алжир встретится с Иорданией.