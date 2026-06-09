Расписание сборной Панамы в групповом этапе ЧМ-2026 по футболу

Опубликовано расписание сборной Панамы в групповом этапе ЧМ по футболу

Сборная Панамы по футболу сыграет в группе L с Хорватией, Англией и Ганой в финальном турнире чемпионата мира — 2026. «СЭ» публикует расписание команды.

Расписание сборной Панамы в групповом этапе ЧМ-2026

18 июня (четверг)

02:00. Гана — Панама

24 июня (среда)

02:00. Панама — Хорватия

28 июня (воскресенье)

00:00. Панама — Англия

Время начала — московское.

Календарь игр всех сборных доступен в разделе Чемпионат мира 2026 на сайте «СЭ».

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